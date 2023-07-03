أسعار الذهب تواصل تراجعها عالميا رغم عطلة السوق الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم، حيث أثرت قوة الدولار الأمريكي على جاذبية الذهب للمستثمرين، بينما تنتظر الأسواق البيانات الاقتصادية الرئيسية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مسار رفع سعر الفائدة، وذلك عقب انتهاء الإغلاق اليوم وغدًا، بسبب عطلة يوم الاستقلال.

وخلال التداولات الحالية تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.41% إلى 1921 دولار للأوقية، وهبطت العقود الفورية بنسبة 0.29% إلى 1914 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.19% إلى 102.785 نقطة.

وارتفعت أسعار الذهب في آخر جلسات النصف الأول من العام في نهاية يونيو الماضي، لكنها سجلت خسائر شهرية وفصلية، لكنها ما زالت متمسكة بجزء من مكاسبها المحققة على مدار الستة أشهر الأولى من 2023.

وعند إغلاق تعاملات جلسة يوم الجمعة الماضي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.60% أو 11.50 دولار إلى 1929.4 دولار للأوقية.

خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية

ومع ذلك، سجل الذهب خسائر أسبوعية بنسبة 0.20%، وشهرية بنسبة 2.70%، وفصلية بنسبة 2.90%، لكنه ما زال مرتفعًا بنحو 2.50% على مدار النصف الأول من العام، مقارنة بنهاية العام الماضي.

وتترقب الأسواق صدور الكثير من البيانات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع الجاري، وعلى رأسها قرارات الفائدة الاسترالية، إضافة إلى محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي وبيانات التوظيف الأمريكية والكندية، وبالتالي من المتوقع أن تتحرك الأسواق على إثر هذه البيانات.

من المقرر صدور محضر الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، ومن المرتقب أن يكون لهذه النتائج تأثير كبير بالأسواق، خاصة وأنّها تعطي صورة أوضح لملابسات اتخاذ القرار داخل الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه السابق والذي قرر فيه الإبقاء على الفائدة دون تغيير.