مصرع طفلين وسيدة وإصابة 42 شخصا في تصادم سيارتين على طريق «إدفو- مرسى علم»

وقع، اليوم الاثنين، حادث مرري على طريق «مرسى علم- إدفو»، إثر تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل محملة بعمال، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكشف بيان محافظة أسوان، أن الحادث أسفر عن مصرع طفلين، هما قاسم عيسى، 3 أعوام، وماجدة عبد الرحمن، عامين، وسيدة حسن سعد، 29 عاما، فيما أصيب 42 آخرون، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

حالة مصابي حادث أسوان

ومن جانبه، كلّف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسؤولين والجهات المختصة، بسرعة التعامل مع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس الجديد بمدينة إدفو بواسطة 19 سيارة إسعاف، ومنهم 6 حالات تم نقلها لمستشفى أسوان الجامعى لإجراء جراحات دقيقة لهم في المخ والأعصاب، بينما تبقى 34 حالة في مستشفى حورس لاستقرار حالتهم، حيث يخضعون لأوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة.

وأشار بيان محافظة أسوان إلى أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة.

تكثيف الرقابة المرورية

وشدد محافظ أسوان على تكثيف الرقابة المرورية على طريق «إدفو- مرسى علم»، ومراقبته بأجهزة الردار لحين الانتهاء من مشروع تطويره ورفع كفائته، لتأمين وتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر، حيث تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف الطريق في المسافة من مدينة إدفو حتى وادي عبادي، بطول 12 كيلومترا، وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمإلى 60 كيلومترا جارى العمل فيها بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه.