محافظ أسوان يوزع العيدية على الأطفال خلال جولة تفقدية بالسوق السياحي

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولات ميدانية داخل السوق السياحي والشوارع الداخلية في المدينة، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنظيم العمل بالمحلات والمخابز والهايبرماركت والسوبرماركت.

كما وجّه بإزالة خمس حالات إشغال لتجاوزهم حدود محلاتهم، وتنظيم حملات لمخازن النباشين والخردة، ومصادرة أحد الأحصنة لوجوده في مكان مخالف بالتزامن مع توزيعه عيدية عيد الأضحى على الأطفال وبعض المواطنين.

الدكتورة غادة أبو زيد ترافق محافظ أسوان

ورافقه في جولته الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد محمد الجندي، مدير شرطة المرافق، ومسؤولو الأحياء وشرطة المرافق. وشدد على ضرورة تنظيم حملات مكثفة صباحًا ومساءً لإزالة الإشغالات ورفع التراكمات والمخلفات، وتحقيق السيولة المرورية للمارة والمركبات، وخلق مناخ بيئي وصحي أمام مواطني المحافظة والزائرين من المصريين والأفواج السياحية.

أشرف عطية يوجه بإزالة حالات تعد على أراضي زراعية

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان قد وجه بإزالة فورية لحالتي تعدى على أرض زراعية ومنزل تحت الإنشاء، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة العامة في مناطق مختلفة بمدن أسوان وإدفو والسباعية.

وصادرت الجهات المعنية في محافظة أسوان 355 من المضبوطات المتنوعة في إدفو، وتجهيز ورفع كفاءة محيط المدارس وانتظام مشروع العبارات النهرية.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين من المصريين والسياح.