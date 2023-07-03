محلل سياسي: فترة حكم «الإخوان» كانت كارثية.. والأرقام تثبت فشل التنظيم

تقدم قناة «dmc» تغطية خاصة للذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، حيث استهلت التغطية بفيلم تسجيلي يحمل اسم «أهل الشر».

وقال أحمد رفعت، المحلل السياسي خلال الفيلم التسجيلي، إنّنا أمام جماعة استمرت لمدة 90 سنة تقريبا تتحدث عن السلطة، وحين وصلت إلى الحكم اكتشفنا أنّ الجماعة ليست لديها خبرات بأي مجال، وحتى كوادر الجماعة ليس لديهم أشخاص بارزين في الأدب أو الصناعة أو العلم أو أي مجال، وكانت النتيجة كارثية على حياة المواطنين الذين عاشوا مأساة يومية في الكهرباء والمياه والغاز وكل أساسيات البنية التحتية.

وتابع رفعت، أنّ لغة الأرقام تبيّن تدهور الأوضاع في مصر خلال فترة حكم الإخوان، حيث كانت نسبة البطالة 13.7%، وتراجعت الصادرات لـ186.17 مليار جنيه، وانخفض معدل النمو من 7% لـ1%، فضلا عن احتياطي القمح الذي كان لا يزيد عن 81 يوما.