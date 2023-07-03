حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للحج

خضعت المتهمة في قضية النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة بزعمها تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج للاستيلاء على أموالهم، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالها في التهم المنسوبة اليها، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الساحل بمدرية أمن القاهرة بلاغًا من عدد من المواطنين، يفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل إحدى السيدات والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات، أمكن من التوصل للمتهمة وتم استهدافها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم، وبحوزتها 3 جوازات سفر، وكمية من المشغولات الذهبية، وإيصال إيداع مبلغ مالي باسمها بأحد البنوك. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول العقوبة المتوقعة علي المتهمة بالنصب على المواطنين بالساحل يقول المحامي محمود عبدالله خلال حديثه للوطن إنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».