مؤتمر أفريقي يستعرض نجاح مصر في تحقيق الأمن الغذائي

نظمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في دولة بنين، بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي للمهندسين الزراعيين الأفارقة والمنعقد في كوتونو جمهورية بنين حول قضايا وتحديات السياسات الزراعية في أفريقيا تحت عنوان «القدرة التنافسية لسلاسل القيمة الزراعية وفرص الاستثمار الزراعي بأفريقيا»، لبحث تحديات القطاع الزراعي في أفريقيا وتحولها إلى فرص للاستثمار بدول القارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة بالمنطقة، واستعراض قصص نجاح مصر في تنفيذ مشروعات زراعية تخدم الأمن الغذائي.

الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الزراعي مع الأشقاء الأفارقة

وقال الدكتور سيد خليفة الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين المصريين، في كلمته عبر تقنيه الفيديو كونفرانس بالمؤتمر، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي التعاون الزراعي مع الأشقاء في الدول الأفريقية كل الدعم والمساندة لما لهذا القطاع من أهميه بالغة في توفير الأمن الغذائي لشعوب القارة الأفريقية في ظل تغيرات المناخ وتأثيراتها السلبية على إنتاج المحاصيل الزراعية وزيادة معدلات التصحر، وأيضًا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل إمداد المواد الغذائية والتي عانت منها دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنَّ الإرادة السياسية ساهمت في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تخدم الأمن الغذائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن الغذائي الأفريقي.

وشدد «خليفة»، على أهمية الالتزام بالأجندة الأفريقية للنهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تفعيل التعاون الثنائي بين الدول الأفريقية والذي تحرص عليه القيادة السياسة خلال حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في جولاته ولقاءته وحرصه علي الحديث باسم شعوب القاره الأفريقية وأننا جميعا أفريقيون وآخرها الأسبوع قبل الماضي في قمة التمويل العالمي في باريس لحشد التمويل المادي لتمويل المشروعات الزراعية في أفريقيا والتخفيف من آثار التغيرات المناخية علي قطاع الزراعة في أفريقيا وذلك في كل المحافل الدولية في قمه المناخ بشرم الشيخ.

فرص تدريب لشباب المهندسين الزراعيين الأفارقة

واستعرض الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة دور الدولة المصرية والقيادة السياسية في إتاحة الآلاف من المنح الدراسية لأبناء القاره الافريقية للدراسة بالجامعات المصرية خصوصا في كليات الزراعة بالجامعات المصرية، وتبادل الخبرات بين الشباب الأفارقة واشقاءهم المصريين وإتاحة فرص تدريب لشباب المهندسين الزراعيين الأفارقة للاطلاع علي تجربه مصر في المشروعات القومية الزراعية والتي تنفذها مصر حاليا وتستخدم التقنيات الحديثة في الزراعة وتبني الأشقاء الأفارقة لهذه المشروعات والبدء في تنفيذها في دولهم.

خليفة: الإرادة السياسية ساهمت في تنفيذ مشروعات عملاقة تخدم التعاون الثنائي مع دول القارة

وتقدم «خليفه»، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافه مصر لمقر الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة وتقديم كل أوجه الدعم للاتحاد للقيام بدوره كمجتمع مدني يضم شباب المهندسين الزراعيين الأفارقة والمنظمات والجمعيات الزراعية والمرأة الريفية الافريقية، معربًا عن شكره لوزير الزراعة في دولة بنين واستضافة بلاده لهذا المؤتمر الأفريقي وتقديم النجاح الكامل للعمل الأفريقي المشترك.