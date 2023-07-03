انتهاء الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين.. 100 جنيه لمدة 10 أشهر

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف الدفعة العاشرة والأخيرة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، المقرر من الحكومة لمدة 10 أشهر، والتي تراوحت قيمتها من 100 إلى 300 جنيه شهريًا، وفقًا لتوجيهات القيادات السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين.

انتهاء صرف الدعم الاستثنائي

وبدأ 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية، بداية من يوم السبت الماضي، صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2023 لحاملي بطاقات التموين، بدون الدعم الاستثنائي المقرر من الحكومة، نظرا لانتهاء المدة المحددة من الحكومة لصرف الدعم، إذ بدأ صرفه في شهر سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023، ليتم صرف السلع لشهر يوليو الجاري بدون أي زيادات استثنائية لحاملي البطاقات.

قيمة الدعم الاستثنائي

واستحق الدعم الاستثنائي على مدار 10 أشهر، نحو 10 ملايين و100 ألف أسرة، وتراوحت قيمة الدعم من 100 إلى 300 جنيه شهريا، بحسب عدد الأفراد المدرجين على بطاقة التموين، إذ صرف البطاقة المدرج عليها أسرة واحدة 100 جنيه شهريًا، في حين صرفت البطاقة المدرج عليها أسرتين أو 3 أسر 200 جنيه شهريا، أما البطاقة المدرج عليها 3 أسر فصرفت 300 جنيه شهريًا.