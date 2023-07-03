إصابة شخص باختناق في حريق داخل شقة سكنية ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الطابق الثاني بأحد العقارات في شارع البشري وسط مدينة بني سويف، أسفر عن إصابة شخص باختناق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

بلاغ بحريق داخل شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في بني سويف، بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في أحد العقارات الكائنة بشارع البشري، وجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وإخماد النيران واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة كافة.

3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

على الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية والإطفاء على رأس 3 سيارات إلى موقع البلاغ، وجرى إخماد النيران والسيطرة عليها، وجاري حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة؛ حسين جمال سيد 43 عامًا، باختناق، وجرى نقله بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، إلى مستشفى الواسطى المركزي وجارِ تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له.