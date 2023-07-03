تامر حسني يستجيب لعامل بأحد المطاعم: «هعدي عليك آخدك الفيلم معايا»

استجاب الفنان تامر حسني لطلب عامل بمطعم على طريق الواحات، يريد مقابلته من 16 عامًا، عبر حسابه الرسمي على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تامر حسني يتسجيب لطلب عامل بمطعم

كان العامل ترك تعليقا على منشور للفنان تامر حسني، قائلا: «يا رب تشوف الكومنت بتاعي أنا شغال في مطعم على طريق الواحات، يا رب تقف عندي وتعمل زيارة.. بقالي 16 سنة يا جدع نفسي أخطف اللحظة دي».

واستجاب تامر حسني له وتفاعل مع الكومنت ورد عليه قائلا: «هعدي عليك آخدك معايا الفيلم أجهز يا بطل وأنا من دلوقتي بستأذن مديرك بعد إذنك يا أستاذ مدير».

تامر حسني يشاهد فيلمه الجديد مع الجمهور اليوم

كان تامر حسني أعلن، صباح اليوم، أنّه سيشاهد فيلمه الجديد «تاج» في أحد السينمات بالجيزة، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «حبايب قلبي اللي بعتولي كتير أمتى هنتفرج على الفيلم مع بعض زي كل سنة، أنتم تؤمروا النهارده إن شاء الله هتفرج معاكم على فيلم تاج».