وكيل «صحة الشرقية»: 160 ألف مواطن يحصلون على خدمات طبية خلال 8 أيام

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة والسكان بالشرقية، إنّ مبادرة 100 يوم صحة تستهدف التوعية والتثقيف ورفع الوعي الصحي لدى المواطن، لافتًا إلى أن أكثر من 160 ألف مواطن ومواطنة حصلوا على الخدمات من خلال المبادرة في غضون 8 أيام فقط.

وأضاف مسعود، خلال تصريحات عبر تغطية خاصة على قناة dmc: «من خلال هذه المبادرة، نقول للمواطنين نحن ننتظركم، وسنزوركم في أماكنكم، وعبر المبادرة، وقعنا الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين مواطن في الشرقية، وصرفنا علاجا لـ67 ألف مواطن، كان بعضهم يعاني ويكتشف لأول مرة أنه مصاب بفيروس سي».

وتابع: «منذ انطلاق مبادرة 100 يوم صحة في محافظة الشرقية، فإن 110 آلاف مواطن ومواطنة حصلوا على الخدمة الصحية من الفرق المتنقلة والثابتة بالإضافة إلى 51 ألف منتفعة من خدمات تنظيم الأسرة حصلن على الخدمة من خلال العيادات المتنقلة والوحدات الثابتة».