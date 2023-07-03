مسؤولة أممية: نشعر بقلق بالغ من حجم العدوان الإسرائيلي على جنين

طالبت لين هاستينجز، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي بتأمين دخول طواقم الإسعاف إلى جنين.

وقالت «هاستينجز»: نشعر بقلق بالغ من حجم العدوان الإسرائيلي العسكري على جنين ومخيمها، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي يقصف جنين بالطائرات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدينة «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، وقالت مصادر فلسطينية إنَّ جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.