ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين إلى 8 فلسطينيين

ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، إلى ثمانية فلسطينيين، وإصابة 50 آخرين بينهم 10 بجروح خطيرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم التعرف على الشهداء «علي سميح فراس أبو الوفا وأوس الحنون، وحسام أبو ذيبة، ونور الدين حسام مرشود، ومحمد مهند شامي».

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، منتصف الليلة الماضية بقصف منزل وسط مخيم جنين، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وتحاصر قوات الاحتلال المخيم من مختلف الجهات وتمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين وتدمير العديد من المركبات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

ويترأس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا عاجلا للقيادة الفلسطينية؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.