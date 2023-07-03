مخالفات تتسبب في سحب رخصتك على الطريق وتعرضك للغرامة.. احذرها

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن سلامة الركاب وقائدي السيارات والمارة، ولذلك حدد عددا من المخالفات التي يعاقب عليها بغرامات وعقوبات مختلفة، على حسب نوع المخالفة ومدى جسامتها، وتصل في بعض الحالات إلى سحب الرخصة سواء القيادة أو رخصة المركبة.

تنص المادة رقم «72 مكررًا» في قانون المرور على سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية:

- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها دون تصريح من إدارة المرور المختصة.

- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصًا مؤقتًا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة، كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة 24 ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

حالات تسحب فيها الرخصة 3 أشهر

وحددت نفس المادة حالات تسحب فيها رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات التالية:

- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج.

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلاً في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

حالات تسحب فيها الرخصة سنة

وفي حالات أخرى، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، في الحالات التالية:

- قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور المختصة، أو غير ظاهرة، بياناتها غير واضحة، أو يصعب قراءتها من بُعد مناسب.

- قيادة المركبة ليلاً دون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت أنوارًا غير مستعملة أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.

- قيادة مركبة من مركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاد حظر تسييرها، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات.

- قيادة أحد أتوبيسات نقل الركاب (أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة، أتوبيسات رحلات) والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها.

ونصت المادة رقم «76» على إلغاء رخصة القيادة في حالة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها على المتهم بارتكاب هذه الأفعال.