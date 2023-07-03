متى يعود العمل في المرور بعد إجازة عيد الأضحى؟.. إليك التفاصيل

يحرص الكثير من المواطنين من معرفة عودة العمل بالمرور بعد إجازة عيد الأضحي المبارك التي بدأت من يوم الثلاثاء 27 من شهر يونيو الماضي، بعد إعلان مجلس الوزراء إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 7 أيام.

عودة العمل في المرور

وأكدت الإدارة العامة للمرور عودة العمل في المرور يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر يوليو الجاري، وفقاً لإعلان مجلس الوزراء، الذي اعتبر يوم الأثنين 2 يوليو 2023 بدلًا من إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو التي وافقت يوم الجمعة الماضي.

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

5 خدمات تقدمها النيابة العامة للمرور

تقدم النيابة العامة 5 خدمات مهمة للمرور، وهي الاستعلام عن المخالفات المرورية، والتصالح الفوري في المخالفات المرورية، وخدمات الدفع، والتظلمات، وخدمة متابعة الطلبات.

ويحصل المواطنون على تلك الخدمات من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط، وبمجرد الدخول على الموقع ستظهر قائمة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة إلكترونيًا، لتقوم بعدها بالضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور» وبمجرد الضغط عليها ستظهر لك بقائمة الخدمات المتعلقة بالمرور، وبالضغط على أيقونة الخدمات تدخل البيانات المطلوبة للحصول على الخدمة بطريقة سهلة ومبسطة.