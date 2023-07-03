رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«أطباء بلا حدود»: جميع الطرق إلى مخيم جنين «مغلقة» أمام سيارات الإسعاف

كتب:

هانى حسن
03:43 م | الإثنين 03 يوليو 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن جميع الطرق المؤدية إلى مخيم جنين الفلسطيني مُغلقة أمام سيارات الإسعاف، مضيفة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن تصريحات المسؤولين في إسرائيل، عن استهداف البنية التحتية العسكرية فحسب في المخيم، تتعارض بشكل صارخ مع ما يحدث بالفعل.

وأشارت المنظمة إلى أن الجرافات الإسرائيلية دمرت الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، ما عرقل وصول الإسعاف لنقل المرضى والمصابين، لافتة إلى زيادة وتيرة الغارات الإسرائيلية على جنين، ما أدى إلى سقوط عشرات المصابين بطلقات نارية.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: 8 شهداء ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى وعمارة في مخيم جنين

مسؤولة أممية: نشعر بقلق بالغ من حجم العدوان الإسرائيلي على جنين

ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين إلى 8 فلسطينيين

أبو الغيط: العملية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في جنين مدانة بالكامل
بقلم هانى حسن