«أطباء بلا حدود»: جميع الطرق إلى مخيم جنين «مغلقة» أمام سيارات الإسعاف

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن جميع الطرق المؤدية إلى مخيم جنين الفلسطيني مُغلقة أمام سيارات الإسعاف، مضيفة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن تصريحات المسؤولين في إسرائيل، عن استهداف البنية التحتية العسكرية فحسب في المخيم، تتعارض بشكل صارخ مع ما يحدث بالفعل.

وأشارت المنظمة إلى أن الجرافات الإسرائيلية دمرت الطرق المؤدية إلى مخيم جنين، ما عرقل وصول الإسعاف لنقل المرضى والمصابين، لافتة إلى زيادة وتيرة الغارات الإسرائيلية على جنين، ما أدى إلى سقوط عشرات المصابين بطلقات نارية.