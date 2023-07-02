موعد عودة موظفي الحكومة للعمل بعد انتهاء إجازة العيد

وافق مجلس الوزراء، على أن تكون إجازة الموظفين العاملين في الهيئات الحكومية 7 أيام كاملة بأجر، بدأت من الثلاثاء الماضي الذي وافق وقفة عرفات، بعد ضم إجازة 30 يونيو إلى عيد الأضحى، بينما وافقت وزارة العمل، على منح موظفي القطاع الخاص، إجازة بأجر 6 أيام كاملة، بدأت من يوم الثلاثاء الماضي أيضا، علما بأنّه يجوز وفق قانون العمل، تشغيل العامل حسب حاجة العمل إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه مثلي أجره عن هذا اليوم.

موعد عودة موظفي الحكومة للعمل

ويكون موعد عودة موظفي الحكومة للعمل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك و30 يونيو، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يوليو، على أن يعود موظفي القطاع الخاص للعمل غدا الاثنين 3 يوليو 2023.

5.5 مليون يعودون للعمل رسميا بعد غد

يذكر أنّ عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، يبلغ نحو 5.5 مليون موظف، بينما يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص نحو 29 مليونا.