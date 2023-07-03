عماد الدين حسين: لو استمر الإخوان في الحكم لتغيرت الهوية المصرية

رد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على سؤال ماذا لو استمر حكم الإخوان لمصر؟

الاستمرار في الحكم

وقال «حسين»، خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية «رشا مجدي»، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «لو لم تكن هناك ثورة 30 يونيو وتمكن الإخوان من الاستمرار في الحكم كما حدث في بعض الدول، فكان سيتم تغيير الهوية، ووجود مشكلات عميقة»، معقبا: «جزء من عظمة الشعب المصري أنه وقف أمام هذه التغيرات».

وتابع: «بعض المصريين صدقوا جماعة الإخوان وأعطوهم أصواتهم في الانتخابات النيابية التي كانت قبل الانتخابات الرئاسية، وجزء من المصريين أعطوا أصواتهم لمحمد مرسى لكن بعد سنة واحدة كان هذا الشعب نفسه هو الذي انقلب على الإخوان وأعطاهم درسا غير مسبوق في تاريخ الشعوب».