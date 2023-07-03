عماد الدين حسين: الإخوان تجار دين ويجب مواجهتهم بالمنابر الإعلامية المؤثرة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أهمية الوعي الإعلامي للشعب المصري من الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية عبر منابرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإخوان تجار دين

وقال عماد الدين حسين خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الشعب المصري كشف حقيقة الإخوان الإرهابيين، وأنهم «تجار دين»، مشددًا على أهمية نشر رسائل مؤثرة تزيد من توعية المواطنين، بشأن ما يتم نشره على منصاتهم.

قانون تداول المعلومات

وأضاف حسين، أن صدور قانون تداول المعلومات تأخر كثيرا، وخلال الجلسات التي عقدت بشأن هذا القانون في الحوار الوطني، وافق كل المشاركين على أهمية إصدار القانون، ولكن الاختلاف كان حول آلية صدروه، مؤكدًا أن هناك معلومات لا يمكن تداولها خاصة التي تمس الأمن القومي.