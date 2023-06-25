أقل من 72 ساعة تفصل جموع المسلمين حول العالم، على صعود الحجيج إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، إذ تستقبل هذه الأيام الأرضي المقدسة جموع المسلمين القادمين من جميع أنحاء العالم.

أما المسلمون الذي لم يكتب لهم حتى الآن المشاركة في مناسك الحج، يحرصون بشكل دائم على متابعة القنوات الدينية العربية والسعودية التي تنقل جميع شعائر الحج، منها قناة القرآن الكريم السعودية، التي تبث من مكة، وترصد جميع شعائر الحج على الهواء مباشرة.

تردد قناة القرآن الكريم السعودية لمتابعة شعائر الحج

تنقل قناة القرآن الكريم السعودية، جميع شعائر الحج في بث مباشر على الهواء مباشرة بداية من صعود الحجاج إلى عرفات، والمبيت في مني، وحتى آخر أيام التشريق، ويمكن ضبط القناة على النايل سات من خلال تردد 12015 عمودي، في حين يمكن ضبطه على تردد 12654 أفقي، عبر القمر "هوت-بيرد".

القنوات الدينية الناقلة لشعائر الحج على نايل سات

- تردد قناة الناس: 12054 نايل سات - عمودي - 27500.

- تردد قناة اقرأ: 12034 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة الرسالة: 11296 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة الحج السعودية: 12015 معدل الترميز 27500 رأسي.

- تردد قناة النور للقرآن الكريم: 11411 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة المجد للقرآن الكريم: 12054 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة مصر قرآن كريم: 10853 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة عبدالباسط حمودة: 11179- أفقي - 27500.

- تردد قناة الدعوة: 12687 أو 10727 نايل سات - أفقي- 27500.

- تردد قناة الرحمة: 10873 نايل سات - عمودي - 27500.