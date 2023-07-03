إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق «اللاهون/ الفيوم»

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتين، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب تروسيكل، وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الفيوم/ اللاهون بنطاق مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلب التروسيكل وسقط مستقليه أرضًا مما تسبب في إحداث إصاباتهم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، كما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بالركاب على طريق اللاهون/ الفيوم، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على طريق اللاهون/ مدينة الفيوم على الفور، وتبينّ إصابة 4 أشخاص وهم:

سهام فتحي محمد (25 سنة).

نجلاء فتحي محمد (17 سنة).

إيهاب علي عبد المولى (35 سنة).

محمد سيد عبد المولى (40 سنة).

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.