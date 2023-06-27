إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 سيدات بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، مساء اليوم الثلاثاء، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق وسقط ركابها أرضًا.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية جراء الحادث، فيما هرع المارة لتقديم يد العون للمصابين ومساعدتهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة مركز سنورس، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق القاهرة/ الفيوم، أسفر عن إصابة كل من حسام سيد 22 سنة، سائق التروسيكل، وسميرة رمضان عبد التواب 30 سنة، وعنبة عيد عبد الله 60 سنة، وسيدة مجهولة الاسم والعنوان في العقد الرابع من العمر، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.