سكينة فؤاد: 30 يونيو صناعة شعبية أصيلة

قالت الكاتبة سكينة فؤاد مستشار الرئيس السابق عدلي منصور، إن الشعب المصري لديه الثقافة والوعي إذا حصل على المعلومات الصحيحة لما يدور حوله، موضحا أنه حينما يشعر المصريون بأنهم شركاء حقيقيين لما يحدث يخرجون أحسن ما عندهم من مقومات.

وأثنت سكينة فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، على قدرات الشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو، قائلة: «الشعب ده لا مثيل له فقط أن يعرف ويدرك وزي ما قال الرئيس السيسي الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، ويقام الآن الحوار الوطني لكي تعبر جميع الاتجاهات الوطنية عن أرائها».

صناعة شعبية أصيلة

واستكملت: «30 يونيو وما يعقبها صناعة شعبية أصيلة ويجب أن يستمر من صنعوها في مقدمة المشهد، وكان الكل شديد الحرص على المشاركة في المشهد وقتها ولا يهتم إلا بنجاة هذا الوطن وعلينا أن نزيد من دعم الشعب من خلال دعم مشاركته وتدفق المعلومات لديه وقبول الرأي والرأي الآخر ودعم الحريات».