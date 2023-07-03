محمود بدر: حملة تمرد انطلقت برعاية الشعب المصري ضد تنظيم الإخوان

أكد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب وأحد مؤسسي حملة تمرد، أنّ الشعب المصري هو الذي وضع الحملة على أكتافه منذ البداية، من خلال تلقف استمارة تمرد وطباعتها حتى وصلوا وقتها إلى 22 مليون استمارة رافضة لحكم الإخوان، قائلًا: «حملة تمرد الشعب هو اللي راعاها وحماها».

حصار المحكمة الدستورية

وأوضح محمود بدر، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المشهد العام وقتها كان عداءً كاملًا من الإخوان لكل قطاعات الشعب المصري، أولها القضاء وحصار للمحكمة الدستورية العليا ثم العبث بالنسيج الوطني وهذه الأزمة أكثر ما فزع المصريين، مشيرًا إلى أنّ المشهد الأسوأ والأصعب، هو اعتداء مليشيات الإخوان على الكاتدرائية المرقسية في العباسية لأول مرة.

تصاعد أزمة الكهرباء

وتابع: «استمرار منهج الإخوان في العداء من خلال حصار مدينة الإنتاج الإعلامي وتهديد الإعلاميين»، فضلًا عن تردي مستوى الخدمات، فلم توفر الدولة البنزين وتصاعد أزمة الكهرباء، مؤكدًا أن جماعة الإخوان كانت تعادي مصر بالكامل وتفشل في تقديم الخدمات.