الوكالة الدولية للطاقة تتوقع ارتفاع أسعار الغاز في الشتاء

كشف رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، عن توقعه بأن أسعار الطاقة قد تسجل ارتفاعا في الشتاء على نحو يدفع الحكومات إلى التدخل ودعم الفواتير مرة أخرى، مبينا أنه في ظل انتعاش الاقتصاد الصيني وقدوم فصل الشتاء فقد يرتفع سعر الغاز مما يضغط على المستهلكين.

أخطاء عديدة نفذتها الحكومات الأوروبية

وأضاف أن الحكومات يجب عليها الضغط من أجل توفير الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وقد ارتكبت العديد من الحكومات الأوروبية أخطاء استراتيجية"، من بينها الاعتماد المفرط على روسيا في توفير الطاقة، بحسب «هيئة الإذاعة البريطانية».

انتظار ماذا سيحدث الشتاء الحالي

وتابع: «في حالة وجود سيناريو انتعاش الاقتصاد الصيني بقوة، وشراء الكثير من الطاقة من الأسواق، وهجوم شتاء قارس، قفد نشهد ضغطا تصاعديا قويا على أسعار الغاز الطبيعي، الذي يشكل بدوره أعباء إضافية على المستهلكين».

سبب رئيس لارتفاع أسعار الغاز

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 20222 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها من أجل الدفاع عن هذه الأقاليم مع إجراءات استفتاءات دولية تفيد بأن هذه الأقاليم أصبحت تابعة لروسيا سياسية وعسكرية وسط رفض من الدول الغربية لهذا الأمر.