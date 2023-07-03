توصيات مؤتمرات الشباب ترسم خارطة طريق المستقبل

الأكاديمية الوطنية و«العفو الرئاسى» و«حياة كريمة» وتعديلات قانون التظاهر.. أبرز المخرجات

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أكتوبر 2016 المؤتمر الوطنى للشباب، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شاب وفتاة من مُختلَف المحافظات بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء، على مدار ثلاثة أيام، وأكثر من 84 جلسة وورشة عمل. وتكرّر المؤتمر فى أكثر من محافظة خلال أعوام مختلفة، ونجحت كل نسخة منه فى الخروج بعدد من التوصيات المهمة فى مختلف القطاعات والمجالات.

النسخة الأولى

خرجت توصيات النسخة الأولى لمؤتمر الشباب بعدة توصيات، منها تشكيل لجنة العفو الرئاسى التى تقوم بإجـراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية؛ للإفراج عنهم فى حدود الصلاحيات المخولة دستورياً وقانوناً لرئيس الجمهورية، باستثناء المتورطين فى أعمال عنف أو تخريب. وتدشين مركـز وطنى لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسياً واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً، مــن خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة فـى جميع المجالات.

المؤتمر الدورى الأول للشباب بالقاهرة

جاءت أبرز التوصيات فى المؤتمر الذى عُقد فى ديسمبر 2016، والذى شارك فيه 1500 شاب و300 شخصية عامة وإعلامية، و240 متحدثاً بينهم 150 شاباً، بإعداد مشروع لتعديلات قانون التظاهر، والتوجّه بطلب إلى مجلس النواب لإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، واستمرار عمل اللجان المشكلة لبحث حالات الشباب المحبوسين، ودعم مبادرات العمل التطوعى والحوار المجتمعى لبحث قضايا التعليم والخطاب الدينى.

الدورى الثانى بأسوان

شارك فيه 1500 شاب و300 شخصية عامة وإعلامية، و280 متحدثاً، بينهم 200 شاب، خرجوا جميعهم بعدد من التوصيات المهمة، منها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر قبل نهاية يونيو 2018، واستمرار العمل فى توسيع نطاق إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطوير برنامج تكافل وكرامة، ليتضمن برامج تشغيل لأبناء الأسر، التى يشملها البرنامج من خلال إطلاق مشروعات كثيفة العمالة.

الدورى الثالث للشباب

تم تنظيمه فى أبريل 2017، بمشاركة 1300 شاب و300 شخصية عامة، و300 متحدث، بينهم 190 شاباً، ومن توصياته: إعلان 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة وإعلان تشكيل مجموعات رقابة داخلية بأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة التى تواجه صعوبة فى استخراج التراخيص»، بالإضافة إلى إعلان تشكيل مجموعة للتحفيز والمتابعة من شباب هيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة مقابلة لها من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة لمتابعة التوصيات والخطط لعرض نتائج مؤتمرات الشباب الدورية.

الدورى الرابع بالإسكندرية

شارك فى هذا المؤتمر ما يقرب من 1300 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، ومن توصياته دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم وتكليف الحكومة بمساعدة نخبة من الشباب بوضع آلية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وتطوير مدينة رشيد الأثرية والبدء بشكل عاجل فى إعداد تخطيط متكامل لإنشاء كيان ثقافى شامل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمدن الجديدة.

الدورى الخامس للشباب

عُقد المؤتمر فى 16 مايو 2018 بالقاهرة، ومن أبرز توصياته إطلاق مدرسة الكادر السياسى تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإطلاق المنتدى الوطنى للسياسات العامة، لمناقشة القضايا السياسية على الساحة المصرية، ووضع استراتيجية للتواصل بين الأحزاب والأجهزة التنفيذية من أجل المشاركة فى مشكلات المجتمع، بالإضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية فى مصر، وإعادة قيمة الهوية الوطنية للمصريين بالشراكة مع الهيئات المعنية والمجتمع المدنى، وإعداد وثيقة عمل للتعامل مع ملف الحريات وقضايا الرأى العام.

الوطنى السادس للشباب

عُقد بجامعة القاهرة، وتم إعلان عام 2019 عاماً للتعليم، ومن توصياته إطلاق المشروع القومى لتطوير نظام التعليم المصرى الجديد، وتخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات، وإنشاء هيئة اعتماد جودة البرامج للتعليم الفنى والتقنى وفقاً للمعايير الدولية، وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والمدقّقين للتعليم الفنى الجديد، طبقاً للمعايير الدولية، وتكليف رئاسة الوزراء، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة؛ لربط الخُطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع، وتكليف الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الدولة كلٌّ فى اختصاصه.

المؤتمر الوطنى للشباب النسخة 7

كان المؤتمر فى العاصمة الإدارية الجديدة عام 2019، وخرج بعدة توصيات، منها تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسى وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة فى كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطنى، بالإضافة إلى إطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر احتياجاً «حياة كريمة» وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال النموذج المقدّم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية، وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة للبدء فى تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومى بشكل فورى، وتكليف الحكومة، وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربى والأفريقى للتوسّع فى تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة.

النسخة 8 لمؤتمر الشباب

كان فى عام 2019 بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وكان من توصياته تدشين منتدى شباب العالم، الذى عُقدت منه نسختان حتى الآن، والذى كان له الكثير من التوصيات، منها تنفيذ مخرجات ملتقى الشباب العربى الأفريقى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى 14 يونيو، فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب، بمحافظة الإسكندرية، وأكد خلاله أن المخرجات التى سيتم التوصّل إليها فى الحوار الوطنى بالمحور السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى وداخل صلاحياته طبقاً للدستور والقانون سيقوم بالتصديق عليها.