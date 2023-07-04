كيف احتفل أهالي الدقهلية بعيد الأضحى؟.. إقبال على المصيف وزيارة الحدائق

لقيت محافظة الدقهلية إقبالا شديدا من الأهالي على الحدائق العامة ومراكز الشباب ومدينة جمصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك إذ استقبلت الحدائق الآلاف من المواطنين، وانتقل الآخرون إلى مدينة جمصة من أجل التنزه والهروب من ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد، وفتحت مراكز الشباب أبوابها.

تزاحم المواطنين على شواطئ جمصة في العيد

أوضح أيمن محمد عزت رئيس مجلس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن» أنه جرى تجهيز المدينة من أجل استقبال المواطنين على شواطئ جمصة على طول 4 كيلو من ساحل البحر المتوسط، واستعداد شركات الإنقاذ على الشواطئ وفي الأبراج.

وأضاف أن المدينة تشهد إقبالا كبيرا على شواطئها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بداية من عصر أول يوم: «اعتادنا على ازدحام الشواطئ وامتلاء الحدائق في جمصة في أيام عيد الأضحى المبارك، وفرحة الأهالي في العيد».

إقبال الأهالي على الحدائق العامة بالدقهلية في العيد

وأشار صبحي عبد العظيم مدير حديقة الأسرة بالسنبلاوين بالدقهلية لـ«الوطن» إلى أن حديقة الأسرة استقبلت المئات من المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك من أجل التنزه وقضاء وقت ممتع خلال العيد.

وأوضح أنه جرى تجهيز الحديقة من أجل استقبال المواطنين للعيد وفتح أبوابها: «قمنا بتجهيز الحديقة وعمل اللازم لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لان الاقبال شديد علي الحديقة في أيام العيد من أهالي المدينة والقرى المجاورة».

تجهيز مراكز الشباب بالدقهلية لاستقبال الأهالي في العيد

كشفت منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة في بيان، أنه جرى تجهيز 19 مركز شباب في مختلف الإدارات بالمحافظة من أجل استقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أنه جرى تجهيز الاحتفالات والحفلات والأغاني والعروض المسرحية، وفنون السحر والخدمات الترفيهية سواء البلياردو أو الطاولة أو استخدام حمامات السباحة في مختلف المراكز سواء في قرى حياة كريمة أو غيرها.