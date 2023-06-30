مصيف جمصة يستقبل مليون زائر خلال أيام عيد الأضحى

شهد مصيف جمصة بالدقهلية توافد آلاف المواطنين من المحافظة والمحافظات المجاورة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالبحر في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

مليون زائر لمصيف جمصة

وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، لـ«الوطن»، إن المدينة استقبلت في عيد الأضحى حتى الآن ما يقرب من مليون زائر من كافة قرى ومدن محافظة الدقهلية، وكذلك من محافظات أخرى مثل القاهرة والغربية وكفر الشيخ وغيرها، وتم تأمين الشواطئ على أعلى مستوى ورفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة الأزمات على مدار 24 ساعة خلال موسم العيد لتلقي الشكاوى وحل المشكلات فور حدوثها بسرعة كبيرة.

18 شاطئا مجانيا

وأضاف أن مصيف جمصة يضم 18 شاطئا عاما بالمجان وشاطئ واحد خاص برسوم، ويبلغ سعره للفرد الواحد 100 جنيه فقط، أما في حال وجود أسرة الرسوم بمبلغ 300 جنيه فقط على مدار 24 ساعة، وهو عبارة عن منتجع به حمام سباحة ومطاعم وألعاب ترفيهية للكبار والصغار.

وتابع أن الأجواء هادئة وآمنة في مدينة جمصة، ولا توجد حالات غرق وفرق الإنقاذ على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي مشكلة، ويبلغ عددهم 160 عامل إنقاذ و80 برج مراقبة، وتبدأ الأعداد في التزايد منتصف النهار، بالإضافة أن الحدائق والمتنزهات كلها بالمجان ومفتوحة للجميع.