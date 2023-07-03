مواجهات في مطار «بن جوريون» الإسرائيلي بين الشرطة ومحتجين على تعديلات قضائية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بأن تدفق آلاف من المحتجين المناهضين للحكومة على مطار بن جوريون الإسرائيلي اليوم الاثنين، ونشبت مناوشات بين البعض منهم والشرطة التي حاولت منعهم من إغلاق الطريق المؤدي لصالة بالمطار تتعامل مع معظم الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

الشرطة تتمكن من السيطرة علي المعترضين

وتمكن العشرات من الحشد المعترض على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنفيذ تعديلات قضائية من دخول صالة الوصول بالمطار، وهم يرقصون ويهتفون في مكبرات للصوت «ديمقراطية»، وتمكن أفراد من الشرطة في النهاية من اصطحابهم للخارج.

وامتلأ الرصيف خارج الصالة بمتظاهرين يحملون الأعلام وينفخون الأبواق ويقرعون الطبول، وكونت الشرطة طوقًا على الطريق بينما مرت سيارات الركاب والحافلات ببطء.

وفي وقت سابق من اليوم، أغلق المتظاهرون لفترة وجيزة سبل الوصول إلى ميناء بحري إسرائيلي رئيسي، ومساعي نتنياهو لتنفيذ تعديلات على النظام القضائي أدت إلى خروج احتجاجات غير مسبوقة، وأثارت المخاوف على سلامة الديمقراطية في إسرائيل وأضرت بالاقتصاد.