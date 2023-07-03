طارق الخولي: بيان 3 يوليو أنقذنا من الفوضى

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن القيادي الإخواني أسامة ياسين كان مسؤولاً عن الفريق الرياضي في التنظيم، واستخدم هذا الفريق في الاعتداء على الثوار بالصواعق الكهربائية، وهذا أدى لكشف حقيقة الجماعة أمام الشعب المصري.

الوصول إلى السلطة والحكم

وتابع «الخولي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين: «الحمد لله إن الإخوان حكموا مصر لأن فترة حكمهم أدت لكشفهم أمام الشعب المصري، الإخوان قد يرتكبوا أي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والحكم، ولديهم فكر أقرب إلى الماسونية».

صناعة دولة المرشد

وأضاف أن شباب الإخوان يسيرون بمبدأ السمع والطاعة بعيدًا عن التفكير، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يسعون لصناعة دولة المرشد والسيطرة الكاملة على مفاصل الدولة.

ولفت إلى أن بيان 3 يوليو وضع خارطة طريق واضحة من رحم القوى السياسة، وهذا جنبنا الكثير من التحديات والسعي إلى الفوضى.