مصرع شاب غرقا أثناء الاستحمام في مياه النيل بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقًا في أثناء الاستحمام بنهر النيل فرع رشيد بقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق شاب في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى لجثة شاب إثر غرقه في أثناء الاستحمام بنهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الغرق وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانُتشلت الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى محمد سامي الوجيه، 22 سنة، مقيم بمنطقة الجزيرة بقرية شابور.