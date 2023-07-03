خدمات مجانية من السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم.. أبرزها عربات الجولف

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم خدمات مميزة لا تقتصر على السفر وتوفير القطارات والحرص على نظافتها، بل تمتد للدور الإنساني لتشمل جميع الفئات، وأبرزها كبار السن وذوي الهمم التي تخصص لهم خدمات مميزة تسهل عليهم السفر.

خدمات مجانية لكبار السن وذوي الهمم

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» خدمات هيئة السكة الحديد المميزة والمقدمة لكبار السن وذوي الهمم والتي جاءت على النحو التالي:

- شبابيك حجز تذاكر القطارات مخصصة لكبار السن وذوي الهمم.

- كراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الهمم.

- بوابات إلكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم.

- عربات جولف لنقل كبار السن وذوي الهمم.

قطارات إضافية في الأعياد للتسهيل على الركاب

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن تشغيل 176 قطارا إضافيا بإجمالي 115904 مقاعد علاوة على القطارات الحالية خلال فترة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 22/6/2023 إلى 8/7/2023، للتسهيل على جمهور الركاب وراحتهم.

زيادة شبابيك حجز تذاكر القطارات

كما زودت الهيئة شبابيك حجز تذاكر القطارات وتشديد الرقابة عليها داخل صالات الحجز، وكثفت أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له، المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها على الخطوط.