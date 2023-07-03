محمود بدر: مشهد حرق الإخوان للكاتدرائية المرقسية كان مروعا للمصريين

استعاد محمود بدر، عضو مجلس النواب، ذكريات مشهد محاولة الإخوان، حرق الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قائلًا إنّ مشهد الحرق كان مروعًا لكل المصريين، وكل من يحب وينتمي لهذا الوطن، وهذا كان المشهد الأكثر خوفا للمصريين.

تعامل القيادات غير صحيح

وأضاف «بدر» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، التي تقدمة الإعلامية لبني عسل والمذاع على قناة «الحياة»، أنه للأسف الشديد تعاملت قيادات حزب الحرية والعدالة والرئاسة، بمنطق مسيحيين ومسلمين وهذا يعني أنّ هناك شخصًا متعصبًا طائفيًا يحكم الدولة، وهذا ما جعل الشعب المصري يشعر بالخوف على بلاده.

وتابع، أنه على المستوى الشعبي، مثلا الخدمات: «ماكنش في بنزين تقريبًا خالص، الناس كانت بتقف ساعة واتنين وتلاتة علشان تمون العربيات، وده كان أزمة حقيقة في مصر علشان مش عارفين نوفر الأموال الكافية علشان نوفر البنزين للمواطنين، وده بسبب العلاقات المتوترة مع المصادر التي بنجيب منها البنزين».

بدر: كنا عايشين زي العصور الجاهلية

كما تحدث عن أزمة انقطاع التيار الكهرباء في أثناء فترة جماعة الإخوان الإرهابية، إذ قال: «إحنا كنا عايشين زي العصور الجاهلية ما قبل دخول الكهرباء والسد العالي، وكان تفسير محمد مرسي إن في واحد خد 20 جنيهًا ونزل سكينة الكهرباء عن مصر، واكتشفنا بعد كده أن كان في مشكلة في محطات الكهرباء المصرية اللي خرجت بره الخدمة، وأن مصر محتاجة لعدد جيجا وات أكبر من الأحمال» .