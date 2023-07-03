 إسلام عفيفي: تنظيم الإخوان شوه عصر الرئيس جمال عبد الناصر

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إنّ تنظيم الإخوان الإرهابي، كانت يتعامل باللين والمسكنة والمظلومية طوال الوقت، مشيرًا إلى أنه شوه عصرًا كاملًا، وهو عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لأنهم أدعوا فيه أشياء لم تحدث على الإطلاق.

حق إصدار أحكام

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مرحلة التمكين هي نوع من الاستعلاء، وأنهم كانوا يقولون نحن من نحكم، موضحًا أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه محمد مرسي، كان يعطيه حقًا إلهيًا، وأّن قراراته نافذة ولا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة، وأعطى لنفسه حق إصدار أحكام لا تنظر وهذا ما أقلق النخبة وأدى لنزولهم للميادين.

فكرة هدم الرموز هي إخوانية

وتابع عفيفي أنّ فكرة هدم الرموز هي إخوانية بامتياز على مدى تاريخهم، فطه حسين ونجيب محفوظ والعقاد، وصموهم ووصلت للاغتيال المعنوى، وأصدروا فتاوى لاغتيالهم وتصفيتهم بدنيًا.

وأكد أنه من حسن حظنا أنهم أساءوا اختياراتهم في إدارة الملفات، وأصبحت الدولة فاشلة خلال العام الذي حكموا فيه.