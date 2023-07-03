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«الأونروا»: الكثيرون في مخيم جنين يحتاجون إلى الطعام والماء بشكل عاجل

كتب:

أحمد عادل موسى
10:11 م | الإثنين 03 يوليو 2023
الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

قالت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، إنها قلقة للغاية بشأن تأثير العملية الإسرائيلية في مخيم جنين على اللاجئين، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» في نبأ عاجل.

ترك السكان غير قادرين على الانتقال من منازلهم

وذكرت أونروا، في بيان، أن خدمات المياه والكهرباء انقطعت في مناطق واسعة من مخيم جنين، ما جعل السكان غير قادرين على الانتقال من منازلهم.

وتابعت: «يحتاج الكثيرون بشكل عاجل إلى الطعام ومياه الشرب ومسحوق الحليب للأطفال».

وكالة الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى كسر حلقة العنف المتزايد

وأشارت الأونروا إلى أن منشآتها؛ 10 في المخيم بما في ذلك أربع مدارس ومركز صحي واحد، تُركت غير قادرة على العمل بسبب تبادل كثيف لإطلاق النار، ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية.

ودعت وكالة الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى كسر حلقة العنف المتزايد.

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بقلم أحمد عادل موسى