شعبة الدواجن: الأسعار مستقرة في الأسواق.. والكيلو يبدأ من 65 جنيهًا

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، بعد أن تراجعت قبل عيد الأضحى المبارك بسبب انخفاض القوة الشرائية والاتجاه إلى شراء اللحوم الحمراء، بحسب ما صرح به سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن

وأضاف «السيد»، أن هناك توقعات بعودة إقبال المواطنين على شراء الدواجن بشكل طبيعي الفترة المقبلة؛ وذلك نظرا لانتهاء عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تراوح سعر الدواجن البيضاء في الأسواق ما بين 65 و67 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، ويتراوح سعرها في الأسواق ومحال الطيور الحية ما بين 75 و77 جنيهًا، كما يبلغ سعر الدجاج البلدي 99 جنيهًا في أرض المزرعة، والتنفيذ الفعلي 105 جنيهات.

سعر البانية والشيش طاووق

وأشار إلى أن كيلو البانيه يتراوح داخل محلات الطيور الحية بين 160 و170 جنيهًا، كما يتراوح الشيش طاووق بين 150 و160 جنيها، ويبلغ سعر الأوراك 81 جنيها، كما يتراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيهًا.