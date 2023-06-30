شعبة الدواجن: الأسعار مستقرة حالياً وتوقعات بمزيد من التراجع

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن أسعار الدواجن تشهد منذ بداية عيد الأضحى المبارك حالة من الاستقرار، وذلك بسبب تراجع إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، مقابل الإقبال الكثيف على شراء اللحوم الحمراء.

تراجع الأسعار الفترة المقبلة

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن شهدت الفترة الماضية تراجعاً يقدر بنحو 4 جنيهات للكيلوجرام، في حين أن هناك توقعات بتراجع الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التراجع يشمل أيضاً أسعار البيض والكتاكيت، وليست الدواجن فقط.

أسعار الدواجن في الأسواق

وتابع «السيد» أن أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية تتراوح ما بين 65 و67 جنيهاً للكيلو داخل المزرعة، ويتراوح سعرها في الأسواق ومحال الطيور الحية ما بين 75 و77 جنيهاً، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي 99 جنيهاً في أرض المزرعة، والتنفيذ الفعلي 105 جنيهات.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة أن كيلو البانيه يتراوح داخل محلات الطيور الحية بين 160 و170 جنيهاً، كما يتراوح الشيش طاووق بين 150 و160 جنيها، ويبلغ سعر الأوراك 81 جنيها، كما يتراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيهاً.