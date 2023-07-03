برلماني: الشعب استاء من تدهور الأحوال السياسية والاقتصادية قبل 30 يونيو

قال الدكتور أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، إنَّ القرار الخاص بـ ثورة 30 يونيو لم يكن وليدًا لحدث «30 يونيو» إنما كان وليدًا من بداية يناير 2013 بتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وتزايد متعاقب للسخط من قطاعات عريضة من الشعب المصري.

ثابت: جموع غفيرة خرجت في 30 يونيو سخطا على حكم الإخوان

وأضاف «ثابت» خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة على شاشة «قناة dmc» عن ثورة 30 يونيو، أنه كانت هناك رؤية بأنَّ 30 يونيو ستكون أكثر وأكبر من «25 يناير»، قائلًا «كنت واحدًا ممن رأوا هذه الرؤية وهي أن جموع غفيرة من الشعب المصري سيخرجون بأعداد تفوق الأعداد التي خرجت في «يناير».

جموع الشعب المصري استاء من تدهور الأحوال قبل 30 يونيو

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، «المشاهدات اليومية للسخط الذي ساد العديد من القطاعات وبعيدًا عن الأحزاب والعاملين بالسياسة.. لكن هنا أتحدث عن جموع الشعب المصري نظرًا لتدهور الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقتها وكان طبيعي أن حزب النور بناءا على مشاهدات وأحداث ودراية جعلت القرار هو تأييد ثورة 30 يونيو والجماهير التي قررت الخروج».