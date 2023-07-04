عالم أزهري: أهل مصر لن يتراجعوا عن تقديم صحيح الدين للعالم

قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إنّ غير المتخصصين في العلوم الشرعية يجب ألا يتحدثوا فيها، مشددًا على أن الحج علاقة بين العبد وربه، ومن ثم فإن القول بأن الإحساس بتكسير في الجسم أو الإصابة بالبرد دليل على قبول الله عز وجل للحج لا أساس له في الدين.

وأضاف «رضا»، في مداخلة تلفزيونية: «من يقول إن ذلك يريد التريند، وأي شخص في الإعلام أو في غيره يريد التصدي لأي حوار في الخطاب الديني يلجأ إلى أهل التخصص، حتى لا نرى ما نراه من عبث في الدين».

وتابع العالم الأزهري: «أهل مصر لن يتراجعوا عن تقديم صحيح الدين للدنيا كلها، ولن يتراجع علماء الأزهر قيد أنملة عن بيان وتبيان ما أنزله الله على نبيه العدنان صلى الله عليه وسلم».

توصيل رسائل سلبية

وتابع العالم الأزهري: «لماذا يصر البعض على توصيل رسائل سلبية، بالرغم من أننا نشهد نعما لم يشهدها الآباء والأجداد من قبل، وللأسف هناك حالة من تنفير الناس، ولكن حتى من لا يقرأ ويكتب من المصريين، فإنه على يقين وعلم بمن يتحدث بكلمات الله، وبمن يتحدث بهوى في نفسه من أجل التريند».