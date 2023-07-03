واشنطن تطالب بتجنب إزهاق أرواح المدنيين بعد استهداف «جنين»

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بأن وزارة الخارجية الأمريكية قالت، إنه من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين، بعد أن ضربت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بطائرات مُسيرة في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عامًا، وفقًا لـ«رويترز».

ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها

وقال مُتحدث باسم الوزارة «من الضروري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع إزهاق أرواح المدنيين»، وأكد التصريحات السابقة للمُتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التي قال فيها «ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها».

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين مدينة «جنين» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، وقالت مصادر فلسطينية إنَّ جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.