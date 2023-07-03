سامح عاشور: تواجد قيادات إخوانية بنقابة المحامين كان بمثابة الألغام

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، إنَّ مجلس نقابة المحامين الذي كان يترأسه خلال الفترة التي سبقت عام 2011 وما بعدها ضم قيادات كبيرة من جماعة الإخوان من بينهم «أحمد سيف الإسلام حسن البنا» أمينا عامًا للنقابة و«محمد طوسون» أمين صندوق النقابة و«حازم أبو إسماعيل» الذي كان عضوًا بمجلس النقابة، موضحًا أن تواجد هذا العدد داخل النقابة بمثابة مجموعة من الألغام.

عاشور: الإخوان حاولوا الاستحواذ على نقابة المحامين

وأضاف «عاشور» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، أنَّ نقابة المحامين شهدت صراعًا للاستحواذ عليها من قِبل جماعة الإخوان، مشيرًا إلى إضطرارهم إلى التعامل مع مواجهات بها شئ من العنف ولكنه لم يخرج عن الحد المقبول في هذا الوقت.

لم يكن من الجائز التعامل مع حكم الإخوان للوطن بنفس منطق التعامل داخل النقابة

وتابع عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، أنَّ المرحلة السياسية المتعلقة بنظام حكم الإخوان بعد عام 2011 مختلفة عما شهدته نقابة المحامين في أنه لا يجوز السماح لهم بالتوغل والسيطرة على حكم مصر أو التهاون في أعمال العنف، قائلًا «ما كان يفعله الإخوان داخل نقابة المحامين خلال هذه الفترة لم يكن من الجائز تقبله أو التسليم به على مستوى الوطن».