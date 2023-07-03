«dmc» تبرز أهمية «بيان 3 يوليو» ونجاحه في تحرير مصر من حكم الإخوان

عرض برنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc» تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «بيان 3 يوليو.. أنقذ مصر وأسس للجمهورية الجديدة».

3 يوليو 2013 يوم حددته القوات المسلحة نهاية مهلة لجماعة الإخوان

وجاء في التقرير «في يوم الـ 3 من يوليو عام 2013 الذي كان يترقبه الشعب المصري وهو اليوم الذي حددته القيادة العامة للقوات المسلحة نهاية مهلة مدتها 48 ساعة لـ جماعة الإخوان الإرهابية للاستجابة لمطالب ملايين المصريين المحتشدين بمختلف الميادين لإنهاء حكم محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد عام من حكمه كان ملئ بالتحديات المتسبب فيها جماعة الإخوان.

30 يونيو كانت حاضرة في جميع ميادين مصر

وأفاد تقرير «قناة dmc»، بأن هتافات ملايين المصريين الذين خرجوا في 30 يونيو كانت حاضرة في جميع ميادين وشوارع مصر دون أن تعي جماعة الإخوان الدرس وتستجيب لمطالب القوى الوطنية وتظاهرات الملايين المدفوعين بتحديات جمة ومخاطر عديدة على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي مع تزايد مستمر لحالة الاحتقان والانقسام المجتمعي.

وتابع التقرير، «بدلاً من أن تستجيب جماعة الإخوان في الـ 30 من يونيو لمطالب المصريين لتحقيق مصالحة وطنية، فوجئ الجميع بعناد وغرور الجماعة فلم يكن في مقدور القيادة العامة للقوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء ملايين المصريين.. ودعت لاجتماع مع ممثلي القوى الوطنية في الـ 3 من يوليو والذي رفضت الإخوان المشاركة فيه ليتبع ذلك ساعات من الترقب والقلق حبس فيها المصريون أنفاسهم حتى كان الخلاص مع البيان التاريخي الذي ألقاه وزير الدفاع مساء هذا اليوم».