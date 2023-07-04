آخر ظهور لعلاء عبد الخالق قبل وفاته.. «كان فرحان بابنته» (صورة)

توفي منذ قليل نجم التسعينات الفنان علاء عبد الخالق عن عمر يناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، دام لفترة طويلة.

آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق

وكان آخر ظهور للفنان الراحل علاء عبد الخالق، في حفل زفاف ابنته، إذ كان بجانبه نجوم الفن، أبرزهم مصطفى قمر، حميد الشاعري، شادي شامل، محمد محي، هشام عباس، حسام حسني، إيهاب توفيق، وغيرهم.

ونعى الفنان محمد فؤاد الفنان الكبير علاء عبد الخالق، إذ كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز الفنان المحترم الخلوق علاء عبد الخالق رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

يذكر أن علاء عبد الخالق مطرب مصري، درس في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة منى عبد الغني، والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980.