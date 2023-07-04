البداية مع فرقة الأصدقاء.. علاء عبدالخالق رمز الأغنية المصرية بالتسعينات

رحل عن عالمنا منذ قليل، واحد من أهم رموز الأغنية المصرية خلال فترة تسعينات القرن الماضي، أحد أكثر من جلس على عرش الأغنية خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات بفضل أغنياته وألبوماته هو الفنان علاء عبد الخالق.

علاء عبد الخالق من مواليد 1958

علاء الدين عبد الخالق أحمد محمد الفقي، هو من مواليد 22 فبراير عام 1958، وليس 1964 مثلما انتشر عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتخرج في المعهد العالى للموسيقى العربية قسم الآت عام 1983.

قدم مع فرقة الأصدقاء 3 ألبومات غنائية

ذاع صيته مع الموسيقار عمار الشريعي حين ما شارك برفقته في فرقة الأصدقاء مع منى عبد الغني وحنان وقدما عددا من أهم وأشهر الأغنيات منها الحدود.

وقدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 10 ألبومات غنائية ذاع صيتها بداية من ألبوم مرسال عام 1985 مع شركة سونار إلى أن كانت آخر ألبوماته الغنائية عام 200 بألبوم عين بعين.