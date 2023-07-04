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القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تحلق في سماء جنين وتنشر معدات ثقيلة على مدخلها

كتب:

أحمد حامد دياب
03:55 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
جنين

جنين

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلة القناة بالأراضي الفلسطينية «دانا أبوشمسية»، أن طائرات الاحتلال تواصل التحليق في سماء جنين، ووقوع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في جنين، مع بدء وصول معدات عسكرية ثقيلة لمدخل جنين.

وأفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» بأن القوى الفلسطينية بالقدس تعلن إضرابا شاملا اليوم وتعلن عزمها التعصيد الميداني اليوم.

الضفة الغربية تشهد احتجاجا عنيفًا على عدوان الاحتلال على جنين

وأشارت إلى أن الضفة الغربية تشهد احتجاجا عنيفًا على عدوان الاحتلال على جنين وأن الاحتجاجات الأن في كل أحياء القدس رفضا للعدوان ووقوع مواجهات في شعفاط والعيساوية والطور والرام وجبل المكبر.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن هناك تقديرات عسكرية بعدم توسع عدوان جنين لمدن أخرى بالضفة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ترتب لاجتياح جنين منذ نحو أسبوعين لافتة إلى أن هناك تقديرات بدخول غزة على خط المواجهة حال تواصل عدوان جنين.

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بقلم أحمد حامد دياب