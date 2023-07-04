حدث ليلا.. وفاة علاء عبدالخالق واستمرار العدوان الإسرائيلي على جنين

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث التي كان أبرزها على الإطلاق، وفاة المطرب المعتزل علاء عبدالخالق.

وإليكم أبرز الأحداث التي حدثت خلال ساعات النهار الأولى كما يلي:

وفاة المطرب علاء عبدالخالق أحد أبرز نجوم التسعينات

توفي المطرب الفنان علاء عبدالخالق أبرز نجوم التسعينات، عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض وستشيع جنازته اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة.

وحرص نجوم الفن والغناء على نعي عبدالخالق ونشر عمرو دياب وحميد الشاعري وأصالة ودياب ومصطفى قمر وسيمون وحسن عبدالمجيد وغيرهم من نجوم الغناء في التسعينات.

قوات الاحتلال تستمر في عدوانها على جنين

واصلت قوات الاحتلال عدوانها على الفلسطنيين العزل في مخيم جنين وظلت طائرات الاحتلال تحوم في الأجواء الفلسطينية خلال ساعات الليل مع تأهب جيش الاحتلال لاقتحام مخيم جنين.

وأفادت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية بتجمع المعدات العسكرية الثقيلة على مدخل جنين تمهيدًا لاقتحام المخيم والاعتداء على المدنيين العزل.

«الأرصاد» تحذر من التعرض لاشعة الشمس المباشرة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة صباحًا حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الدوية أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة بينما تبلغ الدرجة المحسوسة 37 درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.