«الهلال الأحمر الفلسطيني»: 8 شهداء وأكثر من 100 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن آخر حصيلة لضحايا عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين، حيث أعلن أنّ طواقم الجمعية تعاملت مع 105 إصابات بين متوسطة وخطيرة، بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، بينما أعلنت مراسلة القاهرة الإخبارية أن عدد الشهداء وصل لـ9.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، فإنّه من المتوقع أن يستمر العدوان الإسرائيلي على جنين الـ24 ساعة القادمة، بعد رصد تجمع معدات عسكرية ثقيلة على مدخل جنين.

وحلقت طائرات الاحتلال خلال ساعات الليل في سماء جنين، ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول عسكري بقوات الاحتلال، قوله إنّ الجولة الثانية من هذه العملية بمشاركة 1000 مجند من قوات الاحتلال ستبدأ تنفيذها في أي لحظة حتى صباح الغد.

وذكرت وكالة الأنباء الفسطينية «وفا»، أنّ قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى محيط مخيم جنين، كما واصلت استهداف منازل المواطنين بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد إرغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وتواصل قوات الاحتلال شن حملة مداهمات واسعة للمنازل الواقعة على أطراف المخيم وتقوم بالانتقال من منزل إلى منزل عبر إحداث ثقوب في جدرانها.

ونقلت «وفا» عن الدفاع المدني في جنين، أنّ طواقمه تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في 3 منازل ومطعم بعد تعرضها للقصف من طائرات مسيرة.