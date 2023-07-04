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«القاهرة الإخبارية»: توقعات باستمرار عدوان الاحتلال على مخيم جنين لـ24 ساعة

كتب:

أحمد حامد دياب
06:27 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
مداخلة دانا أبوشمسية

مداخلة دانا أبوشمسية

كشفت دانا أبو شمسية آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك توقعات عسكرية من قوات الاحتلال بامتداد العملية العسكرية لـ24 ساعة أخرى.

استمرار الغارات العسكرية من قوات الاحتلال على مخيم جنين في ساعات فجر الثلاثاء

وتوقعت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» استمرار الغارات العسكرية من قوات الاحتلال على مخيم جنين في ساعات فجر الثلاثاء وذلك بعد تصريح مسئول عسكري بقوات الاحتلال لوسائل إعلام عبرية أن الجولة الثانية من هذه العملية بمشاركة 1000 مجند من قوات الاحتلال ستبدأ تنفيذها في أي لحظة حتى صباح الغد.

وأشارت إلى أن التوقعات العسكرية تقول إن هذه العملية لن تتوسع في قطاع غزة ولكن ستقتصر على أهداف في مخيم جنين ومحافظة جنين ككل، معتبرة أن استمرار تحليق طيران الاحتلال على سماء جنين يدلل على أن هذه العملية لن تنتهي بعد.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تستهدف الدم الفلسطيني وتستهدف قتل النساء والأطفال والشيوخ الذين خرجوا في شوارع المخيم مجبرين على تركه وتستهدف معاقل للمقاومة الفلسطينية.

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