استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم.. والبرتقال يبدأ بـ6 جنيهات

نظرا للمحصول الوافر من الفاكهة الصيفية المنتشرة في جميع محافظات مصر، استقرت أسعارها في أسواق التجزئة والجملة، وزادت حركة البيع والإقبال اليومية من المواطنين على الشراء، نظرا لتوافر الفاكهة بأنواعها.

أسعار الفاكهة في أسوق العبور

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة العبور، في ظل توافرها بكميات كبيرة من جميع محافظات الجمهورية.

- كيلو التفاح المصري من 8 إلى 15 جنيها.

- كيلو التفاح الأمريكي والإيطالي من 25 إلى 30 جنيهًا.

- سعر كيلو العنب الكرمسن من 15 إلى 22 جنيهًا.

- كيلو العنب الأسود من 15 إلى 20 جنيهًا.

- كيلو التين من 14-16 جنيه.

- كيلو ليمون أضاليا من 7 إلى 11 جنيهًا.

- كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

- عنب بناتي أصفر من 7 إلى 13 جنيهًا.

- كيلو عنب أحمر من 12 إلى 20 جنيهًا.

- كيلو برتقال صيفي من 6 إلى 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في أسواق التجزئة

- كيلو الموز البلدي 12 جنيها.

- سعر كيلو التفاح الأحمر الأمريكي نحو 35 جنيهًا.

- سعر كيلو الكيوي نحو 35 جنيهًا.

- كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

- وكيلو برتقال عصير 8 جنيهات.

- كيلو التفاح المصري 17 جنيها.

- كيلو التين 25 جنيها.

- كيلو المشمش 30 جنيها.

- كيلو المانجو يتراوح من 20-40 حسب النوع.