طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتي الصرف والإنشاء اليوم

يؤدي طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحانهم بمادتي الصرف والإنشاء، إذ تستمر الامتحانات حتى الساعة 1.30 ظهرًا.

تفاصيل امتحان الثانوية الأزهرية

وحول تفاصيل الامتحان، فيبدأ امتحان مادة الصرف في تمام 9 صباحاً وحتى الساعة 11 ظهراً، على أن تبدأ امتحانات مادة الإنشاء في تمام 11.30 ظهراً حتى 1.30 ظهرًا.

عدد المتقدمين للثانوية الأزهرية

يذكر أنَّ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771 طالبًا، ومن البنين 56287 طالبًا، والفتيات 34484 فتاة، ومن القسم العلمي من البنين 27435 طالبًا، والفتيات 23303 طالبات، بإجمالي 50738 طالبًا وطالبة، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

ومن تعليمات إدارة الامتحانات أنّه يحظر على أي ملاحظ استكمال بيانات أي طالب بخط يده، ويحظر على الطلاب الإجابة بقلم مخالف للقلم الأزرق الجاف، كما يحظر إرسال أي مضبوطات الغش -موبايل أو سماعات أو خلافه- إلى لجنة النظام والمراقبة ويكتفى بالتقارير والمحاضر، ويحظر تفتيش الفتيات من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة أو أمامه أيًا كانت مسئوليته ويقتصر ذلك على من يكلفه رئيس اللجنة من العضوات المنتدبات أو إحدى وكيلات اللجنة إن وجد.