إيرادات فيلم بيت الروبي تقترب من 40 مليون جنيه في 10 أيام

اقترب إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي من 40 مليون جنيه خلال الـ10 أيام الماضية، منذ عرضه في دور العرض السينمائي، حيث حقق في أول أسبوع إيرادات تقدر بـ20 مليونا و666 ألفا و354 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وتتصدر إيرادات فيلم بيت الروبي، قائمة أفلام عيد الأضحى 2023، حيث حقق في شباك تذاكر السينما أمس إيرادات 9 ملايين و393 ألفا و233 جنيها، وحقق يوم الخميس 8 ملايين و554 ألفا و783 جنيها، وجاءت إيرادات يوم الأربعاء بـ5 ملايين و834 ألفا و812 جنيها.

أبطال فيلم بيت الروبي

ويجمع فيلم بيت الروبي لأول مرة، الفنانين كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ويشاركهما البطولة نور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، وشريف دسوقي، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور قصة فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، حول حياة إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية بعيدًا عن الزحام، وتتبدل حياته عندما يأتي إليه شقيقه الصغير ليصطحبه في زيارة إلى القاهرة.